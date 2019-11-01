إخلاء سبيل 3 من المحتجين الذين اقتحموا مبنى "جمعية المصارف" في الجميزة

أعلنت قناة الـ"LBCI"، أنّ "تمّ ​إخلاء سبيل​ ثلاثة من المحتجّين الّذين اقتحموا صباح اليوم مبنى "​جمعية المصارف​" في ​الجميزة​".

وكانت القوى الأمنية قد أوقفت مجموعة مؤلّفة من 4 محتجين دخلوا مبنى "جمعية المصارف" في الجميزة وأقفلوا المدخل الرئيسي، وتلوا بيانًا من داخل المبنى لافتوا فيها إلى "أنّنا اليوم هنا في "جمعية المصارف" الّتي تحمي أموال السلطة السياسية وتشكّل حزبًا طبقيًّا بوجه الفقراء".

وطالبت المجموعة بـ"تحويل كلّ القروض الشخصيّة والسكنيّة من الدولار إلى الليرة اللبنانية كي لا يبقى الفقراء رهينة للدولار، إعادة هيكلة القروض الشخصيّة والسكنيّة لأصحاب الدخل المحدود والفقراء ضمن سقوف معيّنة دون أي فوائد إضافيّة، تحرير اقتصادنا عن الدولار وصبح التعامل الداخلي بعملتنا الوطنية، استرداد الأموال الّتي نهبتها المصارف من خلال الهندسات المالية. واسترجاع كلّ الأرباح الخياليّة وغير المشروعة نتيجة تحالف السلطة السياسيّة مع رأس المال".