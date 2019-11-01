شدّد رئيس "حزب الكتئاب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، على أنّه "ما زلتم تربطون تطبيق الآليّات الدستورية بالتسويات السياسيّة. هذا المنطق رفضه الناس". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "​الشعب اللبناني​ قال ما يريد: حكومة اختصاصيّين حياديّة من خارج القوى السياسيّة، وهل صرخة الناس لم تكن كافية؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجميل: ما زلتم تربطون تطبيق الآليات الدستورية بالتسويات السياسية وهل صرخة الناس لم تكن كافية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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