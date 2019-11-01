لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، إلى أنّ "الشتم يدلّ على مستوى القهر الّذي طال الناس"، موضحًا أنّ "المواطنين الّذين عمدوا إلى قطع الطرق رأوا انّها الوسيلة الوحيدة الّتي تجبر السلطة على الاستماع".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "ركوب الموجة من قِبل الأحزاب اللبنانية عادة قديمة، ووفق التصريحات تبيّن أنّ الكل مع الثورة. بكلّ الأحوال، هذا كلّه لا يدلّ على استجرار الفتنة".
كانت هذه تفاصيل خبر واكيم: المواطنون الذين قطعوا الطرق رأوا أنها الوسيلة الوحيدة التي تجبر السلطة على الاستماع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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