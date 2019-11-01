زاسبكين التقى عبيد: روسيا حريصة على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي

أكّد عميد الخارجية في "​الحزب السوري القومي الاجتماعي​" ​قيصر عبيد​، خلال زيارته سفارة ​روسيا​ في ​لبنان​ للقاء ​السفير الروسي​ ​ألكسندر زاسبكين​، "حرص "القومي" على تعزيز العلاقات مع روسيا، نظرًا لطبيعة الدور الروسي تجاه بلادنا، لا سيما الدعم الّذي تقدّمه ل​سوريا​ في مجال محاربة ​الإرهاب​ والتطرف، وعلى الصعيد السياسي".

وأعرب عن تقديره لـ"مواقف روسيا تجاه بلادنا، الّتي تعكس حرصًا على أمن دولنا واستقرارها، وهذا من شأنه أن يؤسّس لبناء علاقات استراتيجيّة راسخة ومتينة"، محمّلًا ​الإدارة الأميركية​ وحلفاء هذه الإدارة "مسؤوليّة توتير الأوضاع في المنطقة والعالم". ولفت إلى أنّ "نهج الحصار والعقوبات الاقتصاديّة الّذي تنتهجه الإدارة الأميركية، هو من ضمن سياسات نشر الفوضى الّتي تستهدف الدول والشعوب الرافضة للهيمنة والإملاءات الأميركية".

بدوره، أوضح زاسبكين أنّ "​سياسة​ بلاده تقوم على مبدأ دعم استقرار ووحدة الدول ذات السيادة، وأنّها مستمرّة في تقديم كلّ دعم ومؤازرة للدولة السورية للقضاء على الإرهاب والتطرف، ومن أجل بسط سلطة ​الدولة السورية​ على كلّ الأراضي والمرافق والثروات السورية، وكذلك المساهمة في دعم الحوار السياسي على أساس ما تقتضيه المصلحة السورية وما يرسخ وحدة سورية واستقرارها".

وشدّد على أنّ "بلاده حريصة على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي، وتعتبر جميع القوى في لبنان حريصة على أمن واستقرار بلدها".