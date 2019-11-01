أبو شقرا: لحل الإشكال بين الشركات المستوردة والمصارف وإصدار الفواتير بالليرة

طالب ممثل موزعي ​المحروقات​ فادي أبو شقرا وزيرة ​الطاقة​ والمياه في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ندى بستاني​، "حل الاشكال بين الشركات المستوردة للنفط و​المصارف​ وتخفيف الاعباء التي يتحملها المستوردون والتي تنعكس على اصحاب المحطات والموزعين".

واكد "ضرورة اصدار الفواتير للمحطات والموزعين ب​الليرة اللبنانية​ وفقا لما طالب به اصحاب المحطات في وقفتهم الاحتجاجية صباح اليوم".



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