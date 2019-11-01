الخارجية الاميركية: بومبيو بحث مع جاويش أوغلو الوضع في شمال شرق سوريا

أفادت ​وزارة الخارجية الاميركية​ بأن "وزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​ بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي، ​مولود جاويش أوغلو​ الوضع في ​شمال شرق سوريا​ وتطبيق الاتفاقات بين ​واشنطن​ وأنقرة حول خفض التوتر هناك"، موضحةً ان "الوزيرين أشارا إلى أهمية الإعلان المشترك الصادر عن المحادثات الأمريكية التركية في 17 تشرين الاول بشأن الوضع في المنطقة، وأن بومبيو جدد موقف واشنطن الداعي إلى أن تتم تحركات ​الجيش التركي​ وقوات ​المعارضة السورية​ المدعومة من ​تركيا​، وكذلك انسحاب "​قوات سوريا الديمقراطية​"، بما يتماشى مع الإعلان الأميركي التركي المشترك حول المنطقة الآمنة".

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