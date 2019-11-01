أفادت قناة "​سكاي نيوز​ عربية" بـ "مقتل متظاهر خلال ​احتجاجات​ اليوم في ​بغداد​". وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط و​الجنوب​ موجة احتجاجات، يطالب فيها المتظاهرون ​الحكومة​ ب​محاربة الفساد​ والفاسدين وتقديمهم للعدالة، وكذلك بتوفير فرص العمل للعاطلين وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، أدت في معظمها إلى صدامات مع ​القوات​ الأمنية، الأمر الذي تسبب في سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المحتجين، وكذلك عدد أقل بكثير بين رجال الأمن.

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