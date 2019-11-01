الدفاع الروسية: انتهاء أول دورية روسية تركية مشتركة في سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ عن "استكمال ناجح لأول دورية مشتركة لروسيا وتركيا في شمال شرق ​سوريا​ في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين يوم 22 تشرين الأول الماضي".

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ "القوات التركية بدأت تسيير دوريات مشتركة مع القوات الروسية في شمال سوريا، في إطار اتفاق لضمان انسحاب المقاتلين الأكراد من الحدود".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن "تفكيك وتدمير ورشة متفجرات يدوية تابعة لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردي في مدينة تل أبيض، وضبط طن من نترات الأمونيوم"، مشيرة الى أنه "جرى حتى الآن تفكيك أكثر من 400 لغم ومتفجرات مصنوعة يدويًا إلى جانب مركبة مفخخة، في إطار عملية نبع السلام".

بدوره، أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن "التفاهم التركي الروسي يشمل انسحاب الإرهابيين إلى ما وراء عمق 30 كلم بما فيه مدينة القامشلي التي تُستثنى فقط من إجراء الدوريات المشتركة"، مشيرًا الى أنه "سيتم إخراج إرهابيي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردي من مدينتي "تل رفعت" و"منبج" السوريتين وحققنا عبر الاتفاقين مع واشنطن وموسكو ما كنا نريده وبأقل الخسائر ولو لم نطلق عملية "نبع السلام" لما تحققت هذه الأمور".