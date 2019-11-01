رئيس بيلاروسيا وصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

وصل رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إلى الإمارات في زيارة رسميّة، حيث كان في استقباله بمطار الرئاسة في أبوظبي وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان .
ويقيم البلدان علاقات اقتصاديّة وسياسيّة، إلّا أنّه لم يتضح ما إذا كانت الزيارة ستشمل التوقيع على اتفاقيّات.
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