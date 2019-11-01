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رئيس بيلاروسيا وصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

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وصل رئيس ​بيلاروسيا​ ​ألكسندر لوكاشينكو​ إلى ​الإمارات​ في زيارة رسميّة، حيث كان في استقباله بمطار الرئاسة في ​أبوظبي​ وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان .

ويقيم البلدان علاقات اقتصاديّة وسياسيّة، إلّا أنّه لم يتضح ما إذا كانت الزيارة ستشمل التوقيع على اتفاقيّات.

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