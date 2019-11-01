البرلمان اليوناني يوافق على قانون لجوء أكثر تشددا

وافق البرلمان ​اليونان​ي على مشروع قانون لجوء أكثر تشددا، في مسعى لتسريع وتيرة توزيع ​اللاجئين​ وطرد ​المهاجرين​، وسط انتقادات للقانون من ​منظمات حقوقية​ دولية.

وصوت البرلمان لصالح الموافقة على مشروع القانون بعد نقاش طويل امتد منذ صباح الخميس وحتى ​الساعات​ الأولى من يوم الجمعة.

وقد ارتفع عدد اللاجئين الذين يصلون إلى اليونان لأعلى مستوى منذ عامين، مع تباطؤ عملية النظر في طلبات اللجوء، حيث بلغ عددهم 35 ألفا مقابل 14 ألفا في نيسان، أي نحو 6 أمثال القدرة الاستيعابية للمخيمات.