وزير خارجية أوكرانيا: موعد المحادثات الرباعية يتوقف على الجانب الروسي

أكد وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستيكو أن "توقيت عقد قمة رباعية مع ​روسيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ بشأن الصراع في شرق البلاد يتوقف على ​موسكو​".

ومن جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء ديمترو كوليبا، في ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع بريستيكو في كييف أن "​أوكرانيا​ تعتزم إجراء ​مناورات​ واسعة النطاق في البحر الأسود مع حلف الأطلسي العام المقبل تستمر أربعة أيام".

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