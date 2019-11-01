هنية: ندعو إلى إطلاق مبادرة لمواجهة التطبيع مع إسرائيل

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ​إسماعيل هنية​، خلال فعاليات "​مؤتمر​ رواد ورائدات ​بيت المقدس​" في دورته الـ11 المنعقد في ​إسطنبول​ تحت شعار "معًا ضد الصفقة والتطبيع"، إلى "وضع خطة وبرنامج عمل ورؤية لإسقاط ​صفقة القرن​ ومشاريع تصفية ​فلسطين​ ومواجهة التطبيع مع ​إسرائيل​"، مشيرًا الى أن "الخطة الأميركية المعروفة بـ"صفقة القرن" يتعدى خطرها إلى المنطقة ولا يقتصر أثرها على ​القدس​ وفلسطين فقط ومواجهة الصفقة أصبحت ضرورة تستلزم منا التوحد لمواجهته".

وأوضح هنية "أننا نعيش المرحلة الأكثر خطورة على قضيتنا وعلى القدس ومقدساتها الإسلامية و​المسيحية​"، لافتًا الى أن "​مدينة القدس​ تمثل رمز وحدة الأمة بكل أطيافها ومذاهبها، وأنها رمز ​القضية الفلسطينية​ وجوهر الصراع مع المشروع الصهيوني ولا فلسطين من دون القدس"، داعيًا لـ "إنشاء صندوق شعبي لدعم أهالي مدينة القدس".

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، في أكثر من مناسبة خلال الأشهر القليلة الماضية، عن تقدم كبير في تطبيع العلاقات مع دول عربية من دون أن يسميها.