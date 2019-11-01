دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، خلال فعاليات "مؤتمر رواد ورائدات بيت المقدس" في دورته الـ11 المنعقد في إسطنبول تحت شعار "معًا ضد الصفقة والتطبيع"، إلى "وضع خطة وبرنامج عمل ورؤية لإسقاط صفقة القرن ومشاريع تصفية فلسطين ومواجهة التطبيع مع إسرائيل"، مشيرًا الى أن "الخطة الأميركية المعروفة بـ"صفقة القرن" يتعدى خطرها إلى المنطقة ولا يقتصر أثرها على القدس وفلسطين فقط ومواجهة الصفقة أصبحت ضرورة تستلزم منا التوحد لمواجهته".
وأوضح هنية "أننا نعيش المرحلة الأكثر خطورة على قضيتنا وعلى القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية"، لافتًا الى أن "مدينة القدس تمثل رمز وحدة الأمة بكل أطيافها ومذاهبها، وأنها رمز القضية الفلسطينية وجوهر الصراع مع المشروع الصهيوني ولا فلسطين من دون القدس"، داعيًا لـ "إنشاء صندوق شعبي لدعم أهالي مدينة القدس".
وكان قد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في أكثر من مناسبة خلال الأشهر القليلة الماضية، عن تقدم كبير في تطبيع العلاقات مع دول عربية من دون أن يسميها.
كانت هذه تفاصيل خبر هنية: ندعو إلى إطلاق مبادرة لمواجهة التطبيع مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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