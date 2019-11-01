مسؤول ايراني: السفارة الاميركية في العراق تحرض على العنف بشكل سافر

ندد خطيب الجمعة في طهران محمد علي موحدي كرماني بـ"سياسات اميركا في العراق"، مؤكدا أن "السفير الاميركي يحرض على العنف في هذا البلد ويدعو بشكل سافر الى منع قوات الشرطة من ممارسة مهامها في السيطرة على الاوضاع"، مشيراً إلى "التطورات الجارية في العراق"، موضحاً أن "الاعداء يخططون لاستغلال الاوضاع من أجل ركوب الموجة".
ولفت إلى أن "السفير الاميركي يبدي دعمه للعنف ويدعو بشكل سافر الى منع قوات الشرطة العراقية في ممارسة مهامها في السيطرة على الاوضاع"، مشيراً إلى ان "الحكومة الاميركية تنهب ثروات العراق منذ 16 عاما حيث تسرق مليون برميل نفط يوميا بذريعة غرامة الحرب وخلقت المشاكل الاقتصادية للشعب في هذا البلد".
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