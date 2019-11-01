سلطات الصين دعت الشركات لإغلاق متاجر بيع السجائر الإلكترونية على الإنترنت

أصدرت هيئة تنظيم استهلاك ​التبغ​ في ​الصين​ إخطارًا يطلب من منصّات التجارة الإلكترونيّة والشركات "إغلاق المتاجر الّتي تبيع ​السجائر الإلكترونية​ على ​الإنترنت​"، في تحرّك يهدف إلى منع القصّر من شراء تلك المنتجات.

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