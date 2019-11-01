كاليفورنيا: قتلى في إطلاق نار في حفلة بمناسبة هالوين









اسماء السيد - سان فرانسيسكو: قتل أربعة اشخاص على الأقل وجرح آخرون الخميس في إطلاق نار خلال الاحتفال بهالوين قرب سان فرانسيسكو، كما ذكرت السلطات ووسائل الإعلام المحلية.

وكتبت شرطة منطقة كونترا كوستا صباح الجمعة "أربعة قتلى وعدد من الجرحى في إطلاق النار في أوريندا. سننشر المزيد من التفاصيل لاحقا".

ووقع إطلاق النار خلال احتفال بهالوين في منزل تم استئجاره عبر موقع "ايربي ان بي" حوالى الساعة 23,00 (06,00 ت غ الجمعة) في مدينة أوريندا التي تبعد نحو ثلاثين كيلومترا عن سان فرانسيسكو، كما ذكرت شبكة التلفزيون "ان بي سي باي اريا".

وكان ثلاثة أشخاص قتلوا وجرح تسعة آخرون في إطلاق نار في حفلة بمناسبة هالوين في جنوب لوس أنجليس مساء الثلاثاء.

