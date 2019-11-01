"فضيحة واتساب".. تجسس على مسؤولين كبار في 20 دولة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty واتساب تتهم شركة إسرائيلية بالقرصنة

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق الداخلي في واتساب المملوكة لفيسبوك إن جزءا "كبيرا" من الضحايا المعروفين مسؤولون حكوميون وعسكريون كبار في 20 دولة على الأقل بـ5 قارات.

ورفعت واتساب دعوى، الثلاثاء، ضد شركة "إن.إس.أو غروب" الإسرائيلية لتطوير أدوات تسلل إلكتروني.

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وتزعم واتساب أن الشركة الإسرائيلية طورت وباعت منصة تسلل استغلت ثغرة في خوادم مملوكة لواتساب لمساعدة عملاء على التسلل لهواتف محمولة تخص 1400 مستخدم على الأقل.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق إن بعض الضحايا في الولايات المتحدة والمكسيك وباكستان والهند.