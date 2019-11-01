ترامب يغير مكان إقامته بسبب المعاملة السيئة

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الرئيس الأمريكي دونالد ترامبترامب يغير مكان إقامته بسبب المعاملة السيئة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجعل من منتجع "بالم بيتش" بولاية فلوريدا مقرا دائما لإقامته وعائلته، بدلا من منزله بعمارة "ترامب تاور" بمدينة نيويورك.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر"، "أصبحت أعشق البيت الأبيض وأتمنى أن أبقى فيه للسنوات الخمس المقبلة، بينما نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، لكنني وعائلتي سنجعل من منتجع بالم بيتش بولاية فلوريدا مقر إقامتنا الدائم".

وأوضح ترامب في تغريدة أخرى أن سبب انتقاله هذا يعود إلى الضرائب التي تفرض عليه في مدينة نيويورك، فضلا عن المعاملة السيئة من بعض الزعماء السياسيين في المدينة، مضيفا أنه مكره على اتخاذ هكذا قرار لكنه مضطر، وقال: "على الرغم من حقيقة أني أدفع ملايين الدولارات إلى المدينة والولاية ودائرة الضرائب المحلية كل عام، يعاملني بعض الزعماء السياسيين في المدينة والولاية معاملة سيئة... أنا مكره لاتخاذ هذا القرار، لكنه في نهاية الأمر سيكون الأفضل لجميع المعنيين".

وتابع في تغريدته: "كرئيس، سأكون دائما هناك لمساعدة مدينة نيويورك وشعب نيويورك العظيم. سيكون لها دائما مكان خاص في قلبي".

المصدر:RT