شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: قطر تحاول إجهاض اتفاق الرياض فى اليمن لخدمة إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، الكاتب السعودى، أن من مصلحة إيران وقطر إجهاض اتفاق الرياض لحل الأزمة اليمنية، لأن هذا الاتفاق يهدف لتوحيد الجهود في مواجهة الحوثي الذي يرى أن مصلحته تكمن في استمرار حالة التناحر بين الأطراف اليمنية.

وأضاف الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن قطر تحاول إجهاض اتفاق الرياض خدمة لإيران ، عبر المدعو أحمد الميسري الذي قبض الثمن من الدوحة.

Advertisements

وتابع خالد الزعتر:" اتفاق الرياض خطوة لتوحيد الجهود لاجتثاث الحوثي وتوابعه القاعدة وداعش، لا يقف ضد هذا الإتفاق إلا الحوثي وداعش والقاعده وقطر وإيران".

وتابع الكاتب السعودى: على الشرعية اليمنية أن تتطهر من الأصوات الرافضة لهذا الإتفاق لأن الأطراف التي تقف ضد اتفاق الرياض اختارت ان تقف في مربع إيران وقطر.