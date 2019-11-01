شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا نيوز: معارض تركي يعتبر عدوان أنقرة على سوريا عمل حربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة "إكسترا نيوز"، أن المعارض التركى، صلاح الدين دميرطاش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطية، انتقد العدوان الذى شنته قوات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد سوريا. وذكرت القناة، أن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطية، وصف العدوان التركى على سوريا بالعمل الحربى . Advertisements وأوضحت القناة، أن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطية، ألقى من محبسه اللوم على بعض قوى المعارضة لدعم هذا العدوان مؤكدا أنه سيأتى يوم ويعرف فيه نظام أردوغان وتلك المعارضة من هم الأكراد .

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