فرنسا: تبحث عن رجل أطلق النار بحانة فأصاب 6

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس (د ب أ)
واصلت الشرطة الفرنسية اليوم الجمعة البحث عن رجل فتح النار داخل حانة في مارسيليا، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص.
وذكرت إذاعة "فرانس بلو" نقلا عن جهات إنفاذ القانون في مدينة مارسيليا الساحلية بجنوب البلاد، أن الحادث وقع مساء أمس الخميس.
وجاء في التقرير أن دافع المسلح لم يتضح بعد رغم أن هناك تكهنا بأن الجريمة هي ذات طابع ثأري. وفر المسلح على دراجة نارية مسروقة.
وقبل عامين تقريبا، توفى رجل في حادثة مماثلة في نفس الحانة في مارسيليا وهي مدينة ذات تاريخ من مشاكل العصابات.
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