التعاون الإسلامي تعزي باكستان في ضحايا حريق القطار

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - أ ش أ
أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أصدق مشاعر المواساة لحكومة وشعب باكستان ، إثر الحريق الذي اندلع في أحد القطارات وما أسفر عنه من وفيات وإصابات.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة، أن العثيمين قدم العزاء لأسر ضحايا الحريق ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
يذكر أن القطار الباكستاني الذي نشب به الحريق كان متوجها من مدينة كراتشي إلى مدينة "روالبندى" عندما انفجرت أسطوانة غاز كان يحملها أحد الركاب ما أسفر عن تدمير ثلاث من عربات القطار.
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