بلاغ يتهم معلمة بإصابة تلميذة بعد صفعها على وجهها في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

اتهم محامي يقيم بمركز كفر الشيخ، معلمة بمجمع مدارس الوحدة العربية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بالاعتداء على طفلته بالصفع على وجهها ما أدى إلى إصابتها بالتهابات بالأذن الوسطى.

وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمود الكموني، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، يفيد تلقيه بلاغًا من برهان أحمد بدوي، 40 سنة، محامي، ويقيم بقرية المرابعين، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، يتهم فيه معلمة بمجمع مدارس الوحدة العربية بالاعتداء على طفلته رحمة، 10 سنوات، تلميذة بالصف الرابع الابتدائي.

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وأكد المحامي في بلاغه لمأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، أنه فوجئ بطفلته المذكورة تشتكي من آلام في أذنها الوسطى، وباستفساره منها أفادت أن معلمتها في المدرسة، صفعتها على وجهها لمعاقبتها بسبب وصلة مزاح مع زميلة لها في "الطرقة".

جرى تحويل التلميذة إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتبين من التقرير الطبي المبدئي تعرض التلميذة لالتهابات بالأذن الوسطى.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3421 لسنة 2019، جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.