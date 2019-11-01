الكهرباء: 24 ألفًا و500 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الجمعة، 24 ألفًا و500 ميجاوات، وأنه لم يتم أمس الخميس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد -في نشرته اليومية- أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 22 ألفا و700 ميجاوات مقابل 24 ألفا و400 ميجاوات أمس الخميس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ميجاوات.

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ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الجمعة باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثالثة و 50 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر أمس الخميس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.