3 ملايين جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة في مركز تلا بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

قال المحاسب خالد العرفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بالمنوفية إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، التابع لوزارة التنمية المحلية، قدم قروضًا بقيمة 2 مليون و985 ألف جنيه، لأهالي مركز ومدينة تلا، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح أن "مشروعك" وفر من خلال تلك القروض 50 فرصـة عمل، وإقامة 31 مشروعًا بمدينة تـلا وقراها، من خلال توفير كافة المساعدات اللازمة لتنفيذ المشروعات.

وأكد المحاسب خالد العرفي في تصريحات صحفية أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا قامت بكافة الإجراءات لحصول المستفيدين على قروض من الجهات الحكومية المعنية والمختصة.

وأضاف رئيس مدينة تلا، أن القروض تأتي في سياق العمل لتفعيل وتنفيذ سياسة الدولة للقضاء على البطالة وتشغيل الشباب، والاستغلال الأمثل للموارد للدفع بعجلة التنمية والإنتاج.

