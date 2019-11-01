رئيس وزراء بوركينا فاسو يغادر الرياض بعد حضوره منتدى "مستقبل الاستثمار"

غادر رئيس وزراء جمهورية بوركينا فاسو كريستوف ماي داييري والوفد المرافق له الرياض، اليوم الجمعة، بعد زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار".
وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس" أنه كان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بنعبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي، وسفير جمهورية بوركينا فاسو لدى المملكة مانسا أو نتانا، ومندوب عن المراسم الملكية.
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