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الخارجية الروسية: ما يحدث في لبنان شأن داخلي

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 اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الاحتجاجات التي تجري في لبنان هي شأن داخلي، داعية إلى إيجاد حل عبر حوار شامل يسمح بالحفاظ

على الاستقرار السياسي داخل البلاد.

 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - وفقا لقناة (روسيا

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اليوم) - "نعول على اللبنانيين أن يتمكنوا من التغلب على الأزمة الحالية، وإيجاد الحل الصحيح لذلك في إطار الدستور والتشريعات الحالية وفقا للتقاليد السياسية السائدة، على أساس حوار شامل يسمح بالحفاظ على الاستقرار السياسي الداخلي ويعزز الوئام بين الأديان".


وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو تتابع عن كثب الموقف السياسي الداخلي والوضع في لبنان.


ويشهد لبنان منذ قرابة أسبوعين احتجاجات شعبية واسعة في أرجاء البلاد، تنديدا بالسياسات الحكومية الاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية، وقد أدت هذه الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري يوم 29 أكتوبر.

 

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