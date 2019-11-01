مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار في حفل هالوين بكاليفورنيا

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة كونترا كوستا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مقتل أربعة أشخاص جراء إطلاق نار في منزل في مدينة أوريندا خلال حفل بمناسبة الهالوين . في منزل في مدينة أوريندا خلال حفل بمناسبة الهالوين . وقالت السلطات، وفقًا لقناة " الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة "قتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون بجروح"، مضيفة أن التحقيقات تجري لمعرفة ملابسات الحادث".



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