الملك سلمان يعزي الرئيس الباكستاني في ضحايا حريق القطار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، اليوم الجمعة ، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية باكستان عارف علوي ، إثر الحريق الذي اندلع في أحد القطارات بجمهورية باكستان ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال الملك سلمان في البرقية - وفقا لوكالة أنباء السعودية " واس" : "علمنا بنبأ الحريق الذي اندلع في أحد القطارات بباكستان ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرالمتوفين وللشعب الباكستاني الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب باكستان من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب " .
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