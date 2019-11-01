الكويت تتابع بقلق بالغ تفاقم أزمة اللاجئين والمشردين في العالم

أكدت الكويت أنها تتابع بقلق بالغ تفاقم أزمة اللاجئين والمشردين في شتى بقاع العالم، مشددة على موقفها تجاه دعم قضايا اللاجئين بشكل عام، والقضية الفلسطينية بشكل خاص، باعتبارها أولى أولويات سياستها الخارجية.
نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الجمعة، كلمة الباحثة القانونية الكويتية، فضة الدويشالتي ألقتها أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قالت إن تقرير المفوض السامي الأخير يوضح أن عدد الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية بلغ 70 مليون شخص في مختلف قارات العالم.
وأكدت أن الكويت دأبت على دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لإنجاح أعمالها وتنفيذ برامجها التعليمية والصحية، حيث بلغ إجمالي ما قدمته الكويت للوكالة في عام 2018 فقط 50 مليون دولار".
وأثنت الدويش على جهود الأمم المتحدة في إقرار الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين الذي جاء متممًا لإعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين باعتباره أول اتفاق حكومي دولي أُعد برعاية الأمم المتحدة.
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