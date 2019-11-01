كوريا الجنوبية: العثور على حطام المروحية المنكوبة

حدد غواصون من خدمة الإنقاذ في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، موقع طائرة هليكوبتر من طراز إيرباص، سقطت في البحر، وعلى متنها 7 أشخاص، قبالة سواحل جزر دوكدو المتنازع عليها

مع اليابان، في وقت متأخر يوم أمس الخميس.أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، بالعثور على جثة قرب الحطام، لكن لم يتسن لخفر السواحل تأكيد نبأ العثور على جثة، ولا يزال البحث عن المفقودين مستمرًا.قال مسئول في خفر السواحل إن الغواصين عثروا على طائرة الهليكوبتر من طراز "إتش225 سوبر بوما" على عمق 70 مترًا تحت الماء، بعد ظهر اليوم.