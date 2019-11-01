أعلن مسؤولون أفغان، اليوم الجمعة، مقتل تسعة من رجال الشرطة، على الأقل، في هجوم لجماعة طالبان بإقليم تخار، شمالي أفغانستان.
وقال عضو مجلس الإقليم، محمد أعظم أفضلي، إن مسلحين هاجموا نقطة تفتيش في منطقة "خواجة باهودين" بعد منتصف الليل، ما أسفر عن إصابة شخص آخر.
وتحدث عضو آخر بالمجلس، يدعى سيد صلاح الدين برهاني، عن مقتل 10 من الشرطة.
وقال أفضلي وبرهاني إن حركة طالبان حافظت على وجود لها في أجزاء من إقليم تخار لسنوات. وذكرت تقارير إعلامية أن المسلحين سيطروا على ثلاث مقاطعات هناك خلال العام الجاري.
اقرأ أيضاً... الحكومة الأفغانية تدعو طالبان إلى وقف إطلاق النار
ولاتزال القوات الأفغانية تخوض حرباً ضد مسلحي طالبان وإرهابيي تنظيم "داعش". واشتد القتال هذا العام في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة تجري محادثات مع طالبان بشأن التوصل لحل سياسي للصراع في أفغانستان.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوائل شهر سبتمبر الماضي، إلغاء المحادثات بين بلاده وطالبان.
ورغم ذلك، هناك إشارات بأنه يمكن استئناف المحادثات.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 9 من رجال الشرطة في هجوم لطالبان شمالي أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.