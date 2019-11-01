كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، اليوم الجمعة، أن زلزال بلغ قوته 4.5 درجة علي مقياس ريختر، ضرب مدينة الحسينية التابعة لمحافظة خوزستان، ذات الغالبية العربية، جنوب إيران.

ولفتت وكالة الأنباء، إلي أن الحسينية بخوزستان تعرضت بعد ذلك لثلاث هزات ارتدادية بدرجات مختلفة، بعدما تعرضت في الساعة العاشرة و28 دقيقة من صباح اليوم، إلى هزة أرضية بقوة 4.5 على مقياس ريختر

وأوضحت أن ”هذه الهزة الأرضية شعرت بها مدن مختلفة، منها انديمشك ودزفول والشوش؛ بسبب قوتها“، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

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وفي نفس سياق، قال كيامرث حاجي زاده المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة خوزستان، إن فرق الإغاثة والعمليات في المقاطعة، استمرت في حالة استنفار في ثلاث مدن تابعة لمحافظة خوزستان، وهي: ”انديمشك ودزفول وكذلك الشوش“؛ تحسبًا لهزات ارتدادية قوية.