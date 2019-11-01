كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عملية أمنية.. السلطات التركية تعتقل الخادم الخاص لـ"البغدادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت وسائل إعلام تركية محلية، اليوم الجمعة، اعتقال 11 شخصًا في عملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي، في ولاية تشانقيري شمال البلاد، مشيرة إلي أنه قائمة المعتقلين تضم أحد الخدام الخاصين لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، الذي قتلته قوة خاصة أمريكية السبت الماضي، في محافظة إدلب السورية.
وأعلنت السلطات التركية، أن العملية الأمنية أسفرت أيضا عن اعتقال قياديين آخرين في التنظيم الإرهابي.
وكان قد صرح مبعوث الولايات المتحدة السابق للتحالف الدولي لمحاربة داعش بريت ماكغورك، أن عملية مقتل البغدادي تطرح أسئلة عن دور تركيا، التي يفترض أنها حليف لواشنطن، في إطار حلف شمالي الأطلسي.
وأشار ماكغورك، في مقال في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن زعيم داعش لقي مصرعه في محافظة إدلب، وهي معقل لأنقرة، وأقيمت فيها عدة نقاط تابعة للجيش التركي، على بعد أميال قليلة فقط من الحدود مع تركيا، منذ وقت مبكر من عام 2018.
وكشفت دراسة أعدها فريق من الباحثين في الولايات المتحدة وأوروبا في جامعة كولومبيا، أن تركيا عملت على توفير المعدات العسكرية لداعش، وتدريب مقاتليه، وتقديم الرعاية الطبية لهم، ومساعدتهم مالياً ولوجستياً عبر بيع النفط في السوق السواء، والكثير غيرها.
وتواجه أنقرة اتهامات بتسهيل عبور المتشددين إلى سوريا، عقب أحداث 2011، من خلال الحدود المشتركة، وهو ما تنفيه تركيا قائلة إنها تضررت بدورها من الإرهاب.
وحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تبرير غزوه العسكري لسوريا بأهداف مثل حماية أمن حدود بلاده، والتصدي للأكراد الذين تعتبرهم تركيا جزءاً من حزب العمال الكردستاني المحظور، وإقامة "المنطقة الآمنة" للتخلص من اللاجئين السوريين، الذين يعانون الأمرين في بلاده، إلا أن كل ذلك بدا وكأنه واجهة للهدف الرئيسي الذي يريد الرئيس التركي تحقيقه وهو تحرير الدواعش.
لم تستغرب الدوائر الإعلامية والسياسية هذه النوايا الخفية لأردوغان، حيث أن التاريخ خير شاهد على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين تركيا والتنظيمات الإرهابية -بينهم داعش- منذ بدء الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.
وصرح رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليشدار أوغلو، في 14 أكتوبر 2014، أن تركيا زودت الجماعات الإرهابية بالأسلحة عبر شاحنات طانت مرسلة إلى أقلية التركمان أدعت أنها مخصصة للمساعدات الإنسانية، إلا أن التركمان أكدوا أنهم لم يستلموا شيئاً منها، كما ذكرت صحيفة "واشنطن إكزامينر".