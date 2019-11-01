كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عملية أمنية.. السلطات التركية تعتقل الخادم الخاص لـ"البغدادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام تركية محلية، اليوم الجمعة، اعتقال 11 شخصًا في عملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي، في ولاية تشانقيري شمال البلاد، مشيرة إلي أنه قائمة المعتقلين تضم أحد الخدام الخاصين لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، الذي قتلته قوة خاصة أمريكية السبت الماضي، في محافظة إدلب السورية.

وأعلنت السلطات التركية، أن العملية الأمنية أسفرت أيضا عن اعتقال قياديين آخرين في التنظيم الإرهابي.

وكان قد صرح مبعوث الولايات المتحدة السابق للتحالف الدولي لمحاربة داعش بريت ماكغورك، أن عملية مقتل البغدادي تطرح أسئلة عن دور تركيا، التي يفترض أنها حليف لواشنطن، في إطار حلف شمالي الأطلسي.

وأشار ماكغورك، في مقال في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن زعيم داعش لقي مصرعه في محافظة إدلب، وهي معقل لأنقرة، وأقيمت فيها عدة نقاط تابعة للجيش التركي، على بعد أميال قليلة فقط من الحدود مع تركيا، منذ وقت مبكر من عام 2018.

Advertisements

وكشفت دراسة أعدها فريق من الباحثين في الولايات المتحدة وأوروبا في جامعة كولومبيا، أن تركيا عملت على توفير المعدات العسكرية لداعش، وتدريب مقاتليه، وتقديم الرعاية الطبية لهم، ومساعدتهم مالياً ولوجستياً عبر بيع النفط في السوق السواء، والكثير غيرها.