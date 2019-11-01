كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدوك: نسعي للتغلب علي العقبات التي تواجه الاستثمارات الكويتية بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إنه يأمل في التغلب على جميع العقبات، التي تواجه الاستثمارات الكويتية بالبلاد.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، صرح "حمدوك" بذلك خلال لقائه السفير الكويتي في الخرطوم بسام محمد القبندي.

كما أكد حمدوك، على قوة العلاقات السودانية الكويتية عبر العصور التاريخية المختلفة.

ومن جانبه، نقل القبندي إلى حمدوك رسالة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر، والتي تضمنت تحيات مبارك، ودعم الكويت الدائم للقضايا السودانية والمصالح المشتركة.

ووفقًا للمصدر نفسه، قال القبندي إن "الاجتماع ناقش استمرار العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وخاصة في القطاعين الاقتصادي والتنموي، بالإضافة إلى أهمية تبادل الزيارات والحفاظ على العلاقات بين البلدين".

Advertisements

ووفقًا للإحصاءات السودانية الرسمية تستثمر الكويت 13 مليار دولار في قطاعات "الاتصالات، والماشية، وتجهيز الأغذية، والبنوك، وكذلك في القطاع العقاري".

وفي 21 أغسطس، بدأ السودان فترة انتقالية مدتها 39 شهرًا، تنتهي بانتخابات يتم فيها تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الانتقالي المنحل وقوات إعلان الحرية والتغيير، زعيم الحركة الشعبية.

كما أبدى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك تقديره للعلاقات السودانية الكويتية، مشيرا إلى أهمية إزالة جميع العقبات التي تواجه الاستثمارات الكويتية في السودان.

وجاء ذلك عندما استقبل في مكتبه سفير الكويت لدى السودان بسام محمد الذي قال في تصريحات صحفية إنه سلم الدكتور حمدوك رسالة من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر بن مبارك نقل خلالها تحياته وأكد دعم الكويت المستمر لقضايا السودان.

وقال السفير الكويتي إن الاجتماع ألغى تقدم العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وخاصة في المجالين الاقتصادي والتنموي وكذلك أهمية تبادل الزيارات، مؤكدًا قدرة السودان على التغلب على المصاعب الاقتصادية الحالية.

