كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب المعاملة السيئة.. ترامب غاضبًا: سأنقل مقر إقامتي لهذا المكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، تغريدة علي حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه سيغير مكان إقامته الدائم في برج ترامب تاور في نيويورك، مشتكيا من المسؤولين في المدينة.

وأعلن ترامب، بأنه سيجعل مقر إقامته الدائم في "بالم بيتش" بولاية فلوريدا، بدلا من شقته في برج ترامب في مدينة نيويورك حاليا.

هذا ويمتلك ترامب منتجع "مار ألاجو" في بالم بيتش منذ 1985، وقضى هناك خلال الرئاسة وقتا أطول مما قضاه في برجه الكائن في شارع "فيفث أفينيو" في مدينة نيويورك.

وقال ترامب على حسابه في تويتر: "أسرتي وأنا سنجعل من بالم بيتش في فلوريدا مقر إقامتنا الدائم".

وأضاف في إشارة إلى نيويورك، على الرغم من حقيقة أنني أدفع ضرائب بملايين الدولارات للمدينة والولاية والسلطات المحلية، فإنني ألقى معاملة سيئة للغاية من الزعماء السياسيين لكل من المدينة والولاية.

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وترامب من مواليد نيويورك، إذ نشأ في حي كوينز وانتقل لاحقا إلى مانهاتن. وفي برج ترامب تاور، يقع مقر إقامته وكذلك شركته العقارية.

وقال الرئيس الأمريكي: "سأظل، كرئيس، هناك على الدوام لأساعد نيويورك وشعبها العظيم، سيكون لها دائما مكان خاص في قلبي!".

وثمة خلاف بين ترامب الجمهوري ورئيس بلدية مدينة نيويورك بيلدي بلاسيو، وحاكم الولاية أندرو كومو، وهما ديمقراطيان.

وقال كومو في تغريدة: "إلى حيث ألقت... لتنعمي به يا فلوريدا"، وعمد دي بلاسيو إلى تويتر أيضا فقال: "فلترحل سريعا غير مأسوف عليك".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن ترامب تقدم بطلب لتغيير مقر إقامته الأساسي في أواخر سبتمبر في مقاطعة بالم بيتش.

ويترشح ترامب لفترة أخرى في انتخابات 2020، وسيقيم في حال فوزه بالبيت الأبيض حتى يناير 2025.