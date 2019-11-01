كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة.. المغربية جيرمومي ضمن قائمة حكام البطولة

كشفت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، أمس الخميس، القائمة النهائية للحكام، الذين سيتولون مهمة قيادة مباريات كأس الأمم الإفريقية لأقل من 23 سنة، التي تحتضنها مصر خلال الفترة بين 8 و22 نونبر الجاري.

وشهدت القائمة، التي ضمت 25 حكما، من بينهم 12 حكما للساحة و13 مساعدا، حضور 3 حكمات نساء، في مقدمتهم المغربية فتيحة جيرمومي، بالإضافة إلى الرواندية سلمي موكانسانغا، والزامبية ديانا شيكوتشينا.

وتتولى جيرمومي مهمة الحكم المساعد شأنها شأن الزامبية شيكوتشينا، في حين ستكون الرواندية موكانسانغا في مهمة حكم الساحة.

وستكون هذه المرة الثانية، التي تعرف وجود حكام نساء في كأس أمم إفريقيا للرجال، بعد مشاركة التحكيم النسائي في كأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة، التي احتضنتها تنزانيا، في أبريل الماضي.