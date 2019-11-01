20 سنة في حق مقتحم “وكالة طنجة”

قضت غرفة الجنايات باستئنافية طنجة، أمس الخميس، بالحكم 20 سنة سجنا نافذا في حق شاب بتهمة تكوين عصابة إجرامية ومحاولة السرقة والضرب والجرح المؤدي لعاهة مستديمة، وذلك على خلفية محاولة سرقة وكالة لتحويل الأموال رفقة اثنين آخرين مازالا في حالة فرار.

واستمعت المحكمة إلى الضحية الذي حكى للقاضي تفاصيل الواقعة، حينما أقدم 3 أشخاص على اقتحام وكالة لتحويل الأموال يعمل بها في منطقة بني مكادة، حيث قاموا بضربه على مستوى رأسه وأطرافه بواسطة سيف كبير محاولين سرقة مبلغ مالي كان داخل الوكالة لكن مقاومته للمقتحمين حال دون ذلك، ما تسبب له في جروح بليغة وعاهة مستديمة في يده اليمنى.

وطالب ممثل النيابة العامة بعقوبة سجنية تصل إلى 30 سنة في حق المتهم، نظرا لخطورة الأفعال التي قام بها ولتسببه في عاهة مستديمة لمستخدم داخل الوكالة.