بعد غياب 16 سنة.. شرين عبد الوهاب تعود إلى السينما في دور بطولة مطلقة

تعود الفنانة المصرية، شرين عبد الوهاب، إلى السينما بعد غياب طويل، إذ تستعد لتجسيد دور بطولة مطلقة، لأول مرة، في عمل ينتجه المنتج الشهير وليد منصور، ومقرر الانطلاق في تصويره، مطلع السنة المقبلة.

وكشفت شركة الانتاج أن العمل، الذي تؤدي فيه شرين دور البطولة، بمثابة “عودة حقيقية للأفلام الاستعراضية، ومن المقرر أن تدور أحداثه في إطار رومانسي غنائي تشويقي بالمعني الحقيقي للفيلم الاستعراضي الموسيقي”.

ولم يتم التعاقد بعد مع المخرج، الذي سيشرف على الفيلم، إذ أفادت الشركة نفسها أنه “جاري التعاقد مع مخرج كبير”.

وبعد التعاقد مع المخرج، ستنطلق عملية تجارب أداء لعدد من نجوم الفن في مصر، والعالم العربي، لاختيار الأبطال المشاركين مع شيرين عبد الوهاب في الفيلم.

يذكر أن شرين تملك دورا وحيدا في السينما، جسدته قبل 16 سنة، وكان دورا ثانويا في فيلم “ميدو مشاكل” مع الفنان أحمد حلمي، علما أن لها تجارب أخرى في المسلسلات.