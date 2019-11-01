وفاة طفلة كانت ترعى الغنم بعد سقوطها من أعلى قمة في جبال أزيلال

لقيت طفلة مصرعها بشكل مفاجئ، يوم أمس الخميس، بعد أن تهاوت من حافة بجبل “إكراقن”، التابع لدوار أين خويا حدو قيادة انركي إقليم أزيلال.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الهالكة، التي تبلغ من العمر 16 سنة، كانت ترعى الغنم في المنطقة المذكورة، قبل سقوطها من قمة الجبل، إذ كانت إصابتها بليغة على مستوى الرأس، ما لم يمنحها فرصة أخرى للعيش.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية، استنفرت عناصرها فور علمها بالخبر، من أجل انتشال جثة الهالكة، الذي تطلب ليلة كاملة نظرا إلى صعوبة مكان الحادث .
ونقلت جثة الهالكة إلى مستودع الأموات في المستشفى المحلي، وسط أجواء من الحزن بين عائلتها، وأقاربها، فيما فتحت عناصر الدرك تحقيقا حول الحادث.
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