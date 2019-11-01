زهير بهاوي يكشف تفاصيل “الديو” مع لمجرد.. ويحكي عما عاشه في الجزائر – فيديو

كشف الفنان زهير بهاوي، أن التحضيرات لأغنيته “الديو” مع النجم سعد لمجرد، انطلقت فعلا، موضحا أن الأغنية من كلماته وألحانه.

بهاوي في حديثه مع “اليوم24″، قال إن تعاونه مع لمجرد، سينتج عملا فريدا، انطلق التطبيق الفعلي لتحضيراته، مبرزا أن مسألة تصويره على شكل فيديو كليب لم يتم الحسم فيها بعد.

وكان بهاوي قد أمضى أياما طويلة في الجزائر، صيف السنة الحالية، من أجل إحياء سلسلة حفلات هناك، و لقاء الجمهور الجزائري، لأول مرة في مساره، وقال عن ذلك: “ناس استقبلونا وكبرو بينا.. كنت فخور بالجمهور الجزائري مني حافظ الأغاني ديالي ومقطعين التذاكر باش يتفرجوا فيا”.

وأشار بهاوي إلى أن عمله المقبل، الذي يحمل عنوان “فابور”، هو من كلماته وألحانه، وتوزيع بلال أفريكانو، وأخرج كليبه لحسن الكورفطي، ويندرج ضمن خانة الأعمال الرومانسية.