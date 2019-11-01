عبد الإله رشيد: استهزؤوا بي بسبب حلمي في الحصول على الأوسكار.. ومن مسؤولياتي تحفيز الناشئة – فيديو

قال الفنان، عبد الإله رشيد، إن تصريحه بخصوص حلمه في الحصول على الأوسكار، بعد 5 أو 6 سنوات، جعل بعضا يسخرون منه، ويستهزئون به، موضحا أنه أراد مشاركة جمهوره هذا الحلم لتحفيز الناشئة.

وفي حديثه مع “اليوم24″، قال عبد الإله رشيد: “مابقيتش باغي نربح الأوسكار كاع.. حيت ناس استهزئوا بي، وسخروا مني..”، مضيفا: “ربي كبير وأنا تحدثت عن الأمر لتحفيز الجمهور، لم أوجه كلامي للأشخاص، الذين ضيعوا حياتهم، وأحلامهم، بل للجمهور الناشئ، الذي يتعرض للإحباط، بسبب الانتقادات السائدة في المجتمع، أشاركهم حلمي، لكي أشجعهم على المضي قدما لتحقيق أحلامهم.

واعتبر رشيد أن الحلم أصبح صعبا في المغرب، لذلك يأخذ على عاتقه كفنان مسؤولية تحفيز الشباب بكلام هادف.

يذكر أن عبد الإله رشيد حقق، خلال العام الماضي، جائزة أفضل ممثل عربي في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزة في تونس.