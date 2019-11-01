السيسي_كداب_فاشل: تصدّر "تويتر" وأخفاه النظام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فضح المصريون رئيس بلادهم، عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، عبر الوسم أكثر شيوعًا على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" #السيسي_كداب_فاشل، بتجاوزه عتبة الـ19 ألف تغريدة، قبل اختفائه بصورة فجائية كما يحدث لأغلب الوسوم المعارضة لأنظمة المنطقة في الآونة الأخيرة.

وكان نشطاء ومغردون مصريون دشنوا الوسم، للرد على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الإنجازات، التي يحققها ولا يراها "أهل الشر" من معارضيه، خلال افتتاحه لعدد من المشاريع ومنها مصنع الغازات الطبية والصناعية، والتجديدات في المصنع التابع لشركة "النصر للكيماويات الوسيطة".

فنشر حساب "مصر أكبر منهم" عبر "تويتر" صورة كُتب عليها "السيسي: سنواصل افتتاح المشروعات ‘واللي يزعل يتفلق’.."، وعلق عليها: " خد راحتك يعني حد بيحاسبك يا بلحه.. إن شاء الله حتتذل علي ايد الشعب المصري الغلبان وقريباً جداً إنت والمجرمين بتوعك وأولهم احمد موسى".

وتعاقبت تغريدات عدة من حساب "أسرار محمد علي" عبر تويتر فقا في إحداها: "‏الأزعة البأف لسه مصطبحناش وطالع يهرتل زي العادة!! بيقول (اوعوا حد يأثر عليكم ويشككم في نفسكم) دا لسه دم ‎#محمد_عيد منشفش يا فاشل ولسه هتعيد اسطواناتك المشروخة وتكدب وتتسهوك إنت فلست.. المؤكد احنا خلاص عرفناه وهو إن أنت فاشل وحرامي وكداب.. هنغرد على هاشتاج. #السيسي_كداب_وفاشل".

ومن التغريدات الأخرى التي نشرها "أسرار محمد علي" مقطع فيديو كتب عليه: " هنفتتح مشاريعنا علي طول بقي.. بيفكرني بعادل إمام في مسرحية شاهد ماشفش حاجه".

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وتقدم تامر بالشكر للرئيس مغردًا: "‏احنا لو قعدنا نقنع الناس 100 سنة انه فاشل مش هنقدر نقنعهم زي ما هو اقنعنا.. شكرا معلقة. ‎#السيسي_كداب_وفاشل".

وتمنى رشيد: "‏‎#السيسي_كداب_وفاشل.. الشعب المصري يتفرج الثورة في الميادين ليس تويتر؟ كف خوف وجبن انزل انزل وشارك".

واقتبست نجاه أحمد قول عادل إمام في فيلم الغول "عايزين تجيبو حق إللى مات فى مجتمع ضايع فيه حق إللى عايش".

أما محمد دياب فكتب عبر حسابه الشخصي: "ايوه بفتتح مشاريع وهفتتح مشاريع وهتفشل .هي المشاريع دي بتفشل عشاني . دا عشان مصر".