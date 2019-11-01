زيدان يختار التشكيلة المثالية لريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، اختار التشكيلة المثالية لفريقه بعد العديد من التجارب.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا"، فإن زيدان وصل إلى التشكيلة المثالية خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك دون أن يتخذ قرارات ضخمة في الإطاحة بالأساسيين.

وأشارت إلى أن المجموعة الأساسية التي شاركت أمام غلطة سراي في دوري الأبطال، وليغانيس في الليغا، هي التي تتوافق مع فكر زيدان حاليًا.

وأوضحت الصحيفة أن مارسيلو هو الظهير الأيسر الأول لدى زيدان، بعد تفوقه على فيرلاند ميندي.

ورغم عدم التألق الفردي بشكل كبير لفيدي فالفيردي، لكنه عزز مكانته في خط الوسط ضمن منظومة زيدان.

أما رودريغو جوس فلم يعد الدفع به مفاجأة في ريال مدريد، بعد أن أظهر قدراته وموهبته كلما شارك أساسيًا رفقة الميرنغي.

وأصبح إيسكو ولوكا يوفيتش، من التغييرات الدائمة لزيدان أثناء المباريات، بينما تراجع دور فينيسيوس جونيور في حسابات المدرب الفرنسي.

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ولا يوجد أي خلاف حول أن تيبو كورتوا هو الحارس الأساسي للفريق الملكي هذا الموسم.

وتضم التشكيلة المثالية لزيدان، بعض المحاربين القدامى مثل كريم بنزيما، كاسيميرو، توني كروس، راموس، فاران وداني كارفاخال.

وانضم إلى أسلحة زيدان، النجم البلجيكي إيدين هازارد الذي بات أساسيًا في الهجوم إلى جوار كريم بنزيمة.

وذكرت "ماركا" أن بذلك يصبح التشكيل المثالي لزيدان يتكون من:

كورتوا، كارفاخال، فاران، راموس، مارسيلو، فالفيردي، كاسيميرو، كروس، رودريغو، بنزيمة وهازارد.

وأنهت الصحيفة الإسبانية، التقرير بالتأكيد على أن عودة غاريث بيل ولوكا مودريتش إلى كامل لياقتهما قد يحدث بعض التغييرات، ولكن حاليًا هؤلاء هم المفضلون لدى زيدان.