القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ماوريسيو بوكيتينو، على رادار فريق أوروبي بارز.
وسبق أن ارتبط اسم بوكيتينو بالانتقال لقيادة مانشستر يونايتد وريال مدريد خلال الموسم الماضي.
ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن بايرن ميونخ يريد أن يكون ماوريسيو بوكيتينو هو الاسم القادم على مقعد بدلاء البافاري، في حالة الاستغناء عن المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش هذا الموسم.
ويعيش ماوريسيو بوكيتينو، بداية مهتزة مع توتنهام في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، لكن النادي أكد تمسكه بالمدرب الأرجنتيني.
يذكر أن بايرن ميونخ يخسر صدارة الترتيب بالدوري الألماني حتى الآن، لصالح بوروسيا مونشنغلادباخ بفارق نقطة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونخ يريد التعاقد مع مدرب توتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.