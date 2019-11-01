بايرن ميونخ يريد التعاقد مع مدرب توتنهام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ماوريسيو بوكيتينو، على رادار فريق أوروبي بارز.

وسبق أن ارتبط اسم بوكيتينو بالانتقال لقيادة مانشستر يونايتد وريال مدريد خلال الموسم الماضي.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن بايرن ميونخ يريد أن يكون ماوريسيو بوكيتينو هو الاسم القادم على مقعد بدلاء البافاري، في حالة الاستغناء عن المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش هذا الموسم.

ويعيش ماوريسيو بوكيتينو، بداية مهتزة مع توتنهام في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، لكن النادي أكد تمسكه بالمدرب الأرجنتيني.

يذكر أن بايرن ميونخ يخسر صدارة الترتيب بالدوري الألماني حتى الآن، لصالح بوروسيا مونشنغلادباخ بفارق نقطة واحدة.