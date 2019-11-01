نفط ميسان توضح ما حصل داخل احد حقولها اليوم

اصدرت شركة نفط ميسان، الجمعة، بشأن ما حصل داخل احد حقولها اليوم، فيما دعت الى توخي الدقة بنقل الاخبار".

وقالت الشركة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "لا يوجد غلق اي حقل من حقول الشركة النفطيو، انما ما حصل هو قيام متظاهرين يعملون داخل الحقل وخرجوا لغرض زيادة رواتبهم وتم الانتهاء من التظاهرة ".

ودعت الشركة الى "توخي الدقة في نشر الاخبار وأخذ الخبر من الاعلام الشركة".