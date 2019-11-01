الدفاع: إعادة أكثر من 39 ألف من المفسوخة عقودهم إلى الخدمة

اعلنت وزارة الدفاع، الجمعة، عن إعادة 39400 من المفسوخة عقودهم إلى الخدمة. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مجمل ما تم إعادتهم للخدمة لغاية اليوم الجمعة من المفسوخة عقودهم بلغ 39400". وأكدت "أنها مستمرة بإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بإعادة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة تباعاً".



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