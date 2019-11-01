أشياء لن تصدق أنها ممنوعة على متن الطائرة!

لكن في الحقيقة المسافر الأكثر خبرة قد لا يعرف بعض المتعلقات الغريبة التي تحظرها المطارات، وقد تتعرض حقيبته للفتح والتفتيش إذا تم كشفها، لأنها أشياء قلّما فكر في ضررها على الرحلة الجوية.

لذا من الأفضل مراجعة موقع الشركة قبل السفر ومعرفة أشياء ممنوعة ربما تكون أكثر تفصيلا مما سنذكره الآن، وفق إدارة أمن المواصلات الأميركية.



المقصود هنا السوائل الآمنة، بداية من المياه ومرورا بالعصائر وغسول الوجه ومثبتات الشعر ومستحضرات التجميل.

فهناك معلومة صغيرة يجهلها الكثيرون، وهي أنه من المسموح للمسافر حمل مئة ملليلتر فقط من إجمالي السوائل داخل كابينة الطائرة، ويجب أن يكون موضوعا في كيس بلاستيكي مخصص بمقاس 20سم×20 سم، وقابل للفتح والغلق، واعلم أنه من المسموح لك حمل زجاجات المياه بخلاف ذلك، ولكن فقط الفارغة منها.



محبو الفيتامينات دون استشارة طبيب سيواجهون مشكلة هنا، فالأدوية مسموح بها في حقيبة يدك بشرط أن يكون الدواء سائلًا، وألا يزيد وزنه على مئة ملليلتر، وأن تحمل معك وصفة الطبيب مدونا عليها اسمك، مع تأكيد حاجتك إليه.

أما إذا كان عليك حمل الكثير من الأدوية والفيتامينات لجودتها العالية مثلا، فعليك إخبار شركة الطيران بقائمة الأدوية مقدما وأخذ الموافقة قبل السفر بفترة كافية.

3- الشوربة والصلصة

يمكنك حمل الكعك والفواكه والخضروات وجميع الأطعمة الصلبة والجافة معك في رحلتك، لكن لا يمكنك ذلك مع الأطعمة التي تحتوي على الصلصة، أو نسبة عالية من السوائل مثل الشوربة والشيكولاتة السائلة، فيمكن للطعام والمساحيق والسوائل الموجودة في حقيبتك أن تعيق أجهزة الأشعة السينية من تصوير محتويات حقيبتك، وعندئذ ستعرض حقائبك لتفتيش يدوي من رجال الأمن، وهو أمر لن يسعدك تماما.

4- المقلاة

هذه الأمور قد لا يواجهها سوى القليل مقابل ملايين يتنقلون كل يوم بين القارات، فمن منا سيحمل مقلاة الطهي في حقيبته، ولكنها قد تحدث. فمقلاة الطهي المصنوعة من الحديد الزهر لا يمكنك حملها معك من بلد لآخر في رحلات الطيران، لأنه يمكن استخدامها هراوة للضرب.

5- حليب الرضع

سيسمح لك بحمل طعام الأطفال واللبن والماء، ولكن على ألا يزيد وزن ذلك على مئة مل فقط، شأنه شأن السوائل.

وبالطبع هذا لن يكفي للرحلات الطويلة، أو مع وجود أكثر من طفل، ولكن يمكنك طلب طعام للأطفال ببساطة على متن الطائرة.

النقطة المهمة هنا هو أنه يمكنك حمل لبن الأم (الذي أخذه من الأم مباشرة)، في حقيبة يدك على الطائرة بالوزن نفسه، ولكن الأزمة في ضرورة أن يكون الحليب سائلا، فحليب الأم المجمد ممنوع على الطائرة، وسيعرض حقيبتك للتفتيش، بحسب صحيفة إندبندنت.

6- كرة الثلج

هذه الهدية المنتشرة خاصة في أعياد الميلاد ممنوع حملها على الطائرة، فهي تحتوي على سائل أو هلام تدور فيه النجوم الصغيرة، وإذا أردتها بشدة يجب أن يكون حجمها صغيرا بحجم كرة التنس تقريبا لحساب حجم السائل بداخلها، ووضعها بكيس خاص بعد فحصها والموافقة عليها، وستتخلى مقابلها عن زجاجة المياه.

7- بخاخات الطبخ

هي تلك التي تحتوي على زيت زيتون، أو كريم شيكولاتة أو فانيليا، أو أية زجاجة معدنية مضغوطة، وهنا يجب ضم بخاخات تجعيد الشعر وتثبيته للمقتنيات الممنوعة لاحتواء الزجاجات المضغوطة على الأيروسول القابل للاشتعال.

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8- الآلات الموسيقية

من أجل نقل أية آلة موسيقية يجب عليك الاتصال بشركة الطيران قبل السفر، لأن جميع الآلات ممنوعة. وقد تحتاج لترتيبات خاصة لنقلها، وستدفع مقابل ذلك رسوما إضافية، أو تضطر لشراء تذكرة لمقعد إضافي، وذلك في حالة حصولك على الموافقة.

9- الأدوات الحادة والألعاب

يدخل بهذه الفئة كل المقصات بالأحجام الكبيرة والمتوسطة حتى 6 سنتيمترات، وأدوات برد الأظافر، وأدوات العناية باليدين والقدمين، وجميع شفرات الحلاقة للرجل والمرأة.

كما تتضمن ألعاب الأطفال المقلدة لشكل الأسلحة مثل المسدسات المائية، ولعبة التصويب بالسهام مهما كانت صغيرة الحجم، وكل الأشياء التي يمكن استخدامها سلاحا محتملا.

10- المواد الهلامية

هذه المواد موجودة في وسائد التدفئة الكهربائية، وجيل الصبار للبشرة، وكرة الضغط، وقناع العين، وكل هذه المواد ممنوعة في الحقائب المحمولة، ولن يتم السماح لك بوضعها في حقيبتك إلا بعد فحصها والحصول على الموافقة، ثم نقلها في أكياس منفصلة.

ومن المحتمل أن يكون سبب ذلك للاعتبارات نفسها في منع السوائل، واعلم أن الشموع المصنوعة من مواد هلامية تندرج أيضا تحت قائمة الممنوعات.

11- دهانات الحائط

مهما راقت لك درجة لون أو جودة طلاء في أي دولة، لا تحاول شراءها، لأنها ممنوعة حتى لو تم فحصها، فمواد الطلاء قابلة للاشتعال.

12- معدات التزلج والسباحة

لا تفكر في حمل أدوات التزلج معك في رحلاتك لأنها ممنوعة تماما، وكذلك مجاديف الزوارق والكاياك (القوارب الصغيرة).

13- المبيدات الحشرية الغازية

من غير المسموح حمل زجاجات الأيروسول والبيروسول وغيرهما من المبيدات الحشرية الغازية على الطائرة.

فالمبيدات الغازية المضغوطة قابلة للانفجار، وستجد تنويها خلف الزجاجة بأنها خطرة، ومع ذلك يُسمح لك بوضع المبيدات في أكياس مخصصة لفحصها والموافقة عليها إذا لم يتم تصنيفها على أنها مواد خطرة.