منوتشين يجري محادثات بالهند لحشد الجهود ضد إرهاب إيران

قال مسؤول هندي، الجمعة، إن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين سيجري محادثات مع الزعماء الهنود في نيودلهي، ضمن جولة لحشد الدعم في مواجهة الإرهاب الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية "إن الولايات المتحدة و6 دول خليجية اتفقت، الأربعاء، على فرض عقوبات على 25 من الشركات والبنوك والأفراد المرتبطين بدعم إيران للجماعات الإرهابية، بما في ذلك حزب الله (اللبناني)".

وبدأ منوتشين، برفقة كبير مستشاري دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، جولة إقليمية في 25 أكتوبر/تشرين الأول تشمل السعودية والإمارات والهند ودولا أخرى.

وقال مسؤول بالحكومة الهندية "إن الوزير الأمريكي سيجري محادثات في نيودلهي مع وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان"، ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.

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ومن بين المسؤولين الآخرين الذين ضمهم الوفد الأمريكي وكيل الوزارة للشؤون الدولية برنت ماكينتوش، ومساعد الوزير لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية مارشال بيلينجسليا.

وأوقفت الهند شراء النفط الإيراني في مايو/أيار، في أعقاب تجدد العقوبات، وتشتري مصافيها المزيد من الخام الآن من بعض الموردين، بينهم المكسيك، ووقعت عقودا جديدة مع شركات أمريكية.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات على طهران بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية.

وبالإضافة إلى تضييق الخناق على صادرات النفط الإيرانية فقد قطعت العقوبات أيضا علاقات البنوك الإيرانية مع العالم المالي.

وقال مسؤول في بنك الاحتياطي الهندي إن منوتشين سيسافر والوفد الأمريكي المرافق له إلى مومباي العاصمة المالية للهند، السبت، لإجراء محادثات مع محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس ومسؤولين آخرين في البنك المركزي، قبل الاجتماع في وقت لاحق مع قادة أعمال هنود.