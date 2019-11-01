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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة: الشعب العراقي يؤكد ثبات موقفه القائم على أهمية طرد إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019
طهران بغداد - الخليج 365
قالت صحيفة خليجية، ان منظر الملايين الذين غصت بهم مدن العراق قد هال إيران وجعل نظامها يرتبك، خاصة بعد إرسال كبار المرتزقة كسليماني لقمع الاحتجاجات الشعبية العفوية التي خرجت في عموم المدن تطالب بإنهاء أي وجود لإيران وأدواتها.
ونبهت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الجمعة تابعها "الخليج 365" الى ان إيران أدركت أن المحتجين كسروا حواجز الرعب ومهما قدموا من دماء فهم لا ينوون العودة إلى الوضع السابق قبل مدة قليلة، لأن حياة الجوع والفاقة والظلم وافتقاد أبسط مقومات الحياة لم يعد ممكناً السكوت عنها .
وأشارت الى ان الشعب العراقي يؤكد ترابط جميع فئاته وثبات موقفه القائم على أهمية طرد إيران ..
واختتمت "فالشعب العراقي قالها علانية ويتمسك بها ويكررها يومياً رغم كل محاولات القمع من قتل وقنص وحظر تجول: لا لإيران ولا للفساد"
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