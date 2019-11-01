"الخليج": الإمارات من أكثر الدول في العالم ترسيخاً لقوانين مناهضة التشهير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، وتحت عنوان " التواصل المتسامح" قالت ان أمير الكويت في كلمته أمام البرلمان لدى افتتاح دورة انعقاده حذرمن خطر استغلال مواقع التواصل كمعاول هدم، مشيراً إلى المخاطر المحدقة بالمنطقة.

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واشارت صحيفة "الخليج" الى ان الإمارات ربما تعد من أكثر الدول في العالم ترسيخاً لقوانين مناهضة التشهير والسب الرقمي، وأدخلت تلك القوانين ضمن منظومتها القانونية بما يتماشى والنظام العام وحماية أمن الوطن والمواطن والمقيم.

ولفتت الى انه ليس هناك أهم من تمثل الميزة الأساسية في الشخصية الإماراتية: التسامح. وصحيح أن عام التسامح على وشك الانتهاء، لكن خصال التسامح متجذرة في المجتمع الإماراتي تاريخياً ودوماً قبل هذا العام وبعده.

وخلصت الى ان التكنولوجيا تفتح آفاقاً هائلة لإمكانيات تطور البشر، ووسائل التواصل أداة مهمة جداً للاستخدام الإيجابي والمفيد، وتنقيتها من شوائب الفتن والكذب المغرض تكون بزيادة المحتوى الإيجابي والمفيد وقالت "تلك بقية رسالة التحذير من مخاطر هذه الوسائل التي يجب أن يحملها الجميع كرسل تسامح رقمي على وسائل التواصل وغيرها من مبتكرات رقمية"